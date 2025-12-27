Glitch исполняется год! В «Ритмах» соберутся яркие представители питерской электронной сцены, чтобы через музыку подвести итоги первого года проекта. В лайнапе: Citizen Pablo / Banana Split / Roman von Freimann / Creepy T / Itsukuyom1 / Rahazzahar / Erida / Ju:li / NE:NE / Daniel De Boa / G Depot Что произошло за этот год? — организаторы провели громкие вечеринки на самых известных площадках Петербурга: два мероприятия в Kiki, масштабный рейв в Blank, вечеринка в «Мачтах» с приглашённым артистом из Италии Worg. Проект расширил пул резидентов и обрёл собственный узнаваемый визуальный стиль. Впереди — ещё больше. В эту ночь в «Ритмах» праздник развернётся на двух танцполах, собрав под одной крышей как резидентов Glitch, так и друзей проекта — ярких представителей электронной сцены города. FC/DC