Глеб Капелюх. Шутки и фокусы
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап-концерт Глеба Капелюха с шутками и фокусами. Глеб — молодой, но уже опытный комик, участник шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Мастер яркой и дерзкой «зумерской» комедии. Запуск гостей в 21:00, начало в 21:30.
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