Сольный стендап-концерт Глеба Капелюха с шутками и фокусами. Глеб — молодой, но уже опытный комик, участник шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Мастер яркой и дерзкой «зумерской» комедии. Запуск гостей в 21:00, начало в 21:30.