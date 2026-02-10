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Лиговский проспект, 50к16
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Завершение:
от 700₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Колоритное ответвление от датамош с веб-жанрами на большом звуке. Резиденты приготовят сеты с лучшими треками из мира брейкор, диджитал хардкор, джангл, атмосферный драм-н-бейс, чиптюн, джамстайл и смежного звучания. Всю ночь за пультом: corpsse, GameGate, Teaching in Trips, knife loves me, SOUNDTEST, deathposture
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