Гетто-психоделика (Ghettopsychedeic)
Кожевенная линия, 34
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от 500₽ до 777₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Все цвета и оттенки bass музыки: Dronum / Dubsane / Vovapcp / Alex Cool / Anhn / Extetti & Axxolotl / Oldvasyan / Anigamis / Gopart / Штрудель & Sever / Джулия
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