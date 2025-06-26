Человеку, ежедневно окружаемому городским пространством, оно может сообщать факты истории, открывать архитектурные особенности зданий, радовать глаз садово-парковыми ансамблями. Но, знаем мы об этом или нет, город является и сценой для произведений стрит-арта. Тексты-граффити Васи Базелевса расположились в самых разных локациях Петербурга, а его проект «Дефект (всего) оригинала» открывает архивные чертежи заброшенных зданий, ставшие полотнами для уличных художников. На макете одного из домов проекта Базелевс расскажет о различиях в технике и подходах к рисунку, ты узнаешь адреса постоянного рисования в Петербурге (хофы): как и куда смотреть, чтобы найти стрит-арт. А потом у каждого участника встречи будет возможность оставить свой рисунок на макете Базелевса.