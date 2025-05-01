Праздничный концерт в честь юбилея культового клуба Ионотека. 10 лет говённого андеграунда! Эксклюзивный перформанс Дерьмиора Великолепного под мрачными сводами проклятой Ионотеки. Лавинообразные потоки зловонного метала и безудержная энергия смердящего хард'н'хэви. Этот концерт изменит твою жизнь. В день концерта билеты будут стоить значительно дороже!