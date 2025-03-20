ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Гастрономический ужин «Вечер в Париже»

Settlers
Наличная ул., 24, корп. 1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Ресторан Settlers превращается в Париж — город любви! Незабываемый гастрономический ужин в уникальной атмосфере, где с каждым блюдом раскрывается не только вкус, но и сердце. Каждое блюдо — это произведение искусства от бренд-шефа Settlers, Дениса Назарова. А коллекция французских вин, выбранных индивидуально для каждого блюда от компании AST, создаст идеальное сочетание вкусов. Гостей ждет уникальное театральное представление. Этот вечер — не просто ужин. Ты станешь частью истории любви, развернувшейся прямо перед твоими глазами. Вдохновленный духом 1960-х, спектакль в жанре ситуативной комедии с элементами живых сцен подарит яркие эмоции, юмор и волнующую атмосферу. Забронировать: +7 (921) 566-54-83.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста