Ресторан Settlers превращается в Париж — город любви! Незабываемый гастрономический ужин в уникальной атмосфере, где с каждым блюдом раскрывается не только вкус, но и сердце. Каждое блюдо — это произведение искусства от бренд-шефа Settlers, Дениса Назарова. А коллекция французских вин, выбранных индивидуально для каждого блюда от компании AST, создаст идеальное сочетание вкусов. Гостей ждет уникальное театральное представление. Этот вечер — не просто ужин. Ты станешь частью истории любви, развернувшейся прямо перед твоими глазами. Вдохновленный духом 1960-х, спектакль в жанре ситуативной комедии с элементами живых сцен подарит яркие эмоции, юмор и волнующую атмосферу. Забронировать: +7 (921) 566-54-83.