Гарант
Здание Екатерининского общественного собрания, набережная канала Грибоедова, 88-90
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
«Гарант» — это вторая часть масштабного проекта «современный человек в поисках огня». Сегодня современное киберпространство больше не лабиринт, где можно заблудиться, а плоский ландшафт — стерильная поверхность, в которой прозрачность превращается в паранойю. Режим работы: ср-пт с 16:00 до 20:00, сб с 12:00 до 20:00
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