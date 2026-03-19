«Гарант» — это вторая часть масштабного проекта «современный человек в поисках огня». Сегодня современное киберпространство больше не лабиринт, где можно заблудиться, а плоский ландшафт — стерильная поверхность, в которой прозрачность превращается в паранойю. Режим работы: ср-пт с 16:00 до 20:00, сб с 12:00 до 20:00