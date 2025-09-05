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Гамлет.eXistenZ

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

В спектакле Петра Шерешевского история Гамлета, принца датского, оборачивающаяся историей современного человека, готовившего себя к осмысленной, духовной жизни, но волею обстоятельств вынужденного активно сопротивляться довлеющему на него миру, который перечеркивает все планы и надежды героя. Каждый из нас уникален, но каждый подвержен влиянию обстоятельств, старательно вымарывающих из людей человеческое начало, поощряющих низменные страсти и агрессию. Для передачи, отражения такой трансформации важно найти особую театральную форму, позволяющую в камерном пространстве задействовать в спектакле всех и вся, зрителей и актеров, реальность и вымысел. И Шерешевский затевает игру в постдраматический театр…

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