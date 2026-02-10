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Gabi

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Посадочная полоса Commode готовится вновь встречать специального гостя из столицы…а вернее — гостью. Леди и джентльмены — Gabi Междисциплинарная музыкантка и мультижанровый диджей. Электронные хиты и стильный брэйкбит соберутся вместе воедино, стремясь найти баланс между чувственностью и грувом в музыкальном выражении. За плечами ключевые московские площадки и статус резидентки клуба Кiki, что успело стать маркером качества на ночной сцене. Чувственный, напористый саунд, который точно поднимет температуру на танцполе.

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