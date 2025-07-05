Futurist theatre: Мифы Атлантиды
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 0+
Спектакли
Фестивали
Про событие
В заброшенном доме найдены артефакты, доказывающие, что Древняя Русь была сверхтехнологичной и потопила Атлантиду. За артефактами начинается охота.. Только 5 и 8 июля на фестивале «Утопия» можно посмотреть спектакль, который был на Burning man в США. Вопросы и билеты в телеграме: https://t.me/futurist_tv
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