Погрузись в уникальное фиджитал арт-пространство — место, где каждый шаг — это новая эмоция. Всё внутри замирает: свет играет с тобой, звук проникает под кожу, а пространство дышит в такт твоему сердцу. Здесь нет случайных зрителей — только те, кто готов чувствовать. Пространство площадью около 2 тыс. кв. м имеет свой выход на открытую террасу с панорамным видом на город. Формат фиджитал (phygital) объединяет физическую среду с цифровыми инновациями — от интерактивных инсталляций и проекций до генеративного арта. Эмоции будущего (Futurione Emotions) функционирует как постоянно действующий арт-музей будущего и креативный хаб. Гостей ждут восемь уникальных мультимедийных залов, где эмоции оживают в видео- и световых инсталляциях, аудио-экспириенсах и ароматах. Последовательное прохождение по всем локациям пространства дарит полное погружение в мир искусства и инноваций.