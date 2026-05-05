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Эмоции будущего (Futurione Emotions)

улица Ефимова, 2

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от 1090₽ до 3070₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Погрузись в уникальное фиджитал арт-пространство — место, где каждый шаг — это новая эмоция. Всё внутри замирает: свет играет с тобой, звук проникает под кожу, а пространство дышит в такт твоему сердцу. Здесь нет случайных зрителей — только те, кто готов чувствовать. Пространство площадью около 2 тыс. кв. м имеет свой выход на открытую террасу с панорамным видом на город. Формат фиджитал (phygital) объединяет физическую среду с цифровыми инновациями — от интерактивных инсталляций и проекций до генеративного арта. Эмоции будущего (Futurione Emotions) функционирует как постоянно действующий арт-музей будущего и креативный хаб. Гостей ждут восемь уникальных мультимедийных залов, где эмоции оживают в видео- и световых инсталляциях, аудио-экспириенсах и ароматах. Последовательное прохождение по всем локациям пространства дарит полное погружение в мир искусства и инноваций.

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Комментарии

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Максим
05 января, 23:30

4 комнаты супер, остальное - ну так, можно глянуть конечно. Чайная церемония фигня. На 3 минуты зашли в комнату, где налит холодный чай, всё) А ну цветочек от которого немеет язык предложили))

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