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Фронтфест

Руки ВВерх! Бар, Московский проспект, 111

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Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Крутой звук, музыка, драйв, вечеринка — всё это ждёт тебя на панк фестивале. Состав топ: Свобода важнее моды (панк, поп) Группа Пляж (панк, поп) FRONT78 (панк, поп, быстрая мелодия) Sot-75 (панк, поп, рок)

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