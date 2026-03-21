Фронтфест
Руки ВВерх! Бар, Московский проспект, 111
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от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали
Про событие
Крутой звук, музыка, драйв, вечеринка — всё это ждёт тебя на панк фестивале. Состав топ: Свобода важнее моды (панк, поп) Группа Пляж (панк, поп) FRONT78 (панк, поп, быстрая мелодия) Sot-75 (панк, поп, рок)
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