Крутой звук, музыка, драйв, вечеринка — всё это ждёт тебя на панк фестивале. Состав топ: Свобода важнее моды (панк, поп) Группа Пляж (панк, поп) FRONT78 (панк, поп, быстрая мелодия) Sot-75 (панк, поп, рок)