Friends & Family Black Edition
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В лучших традициях европейских душевных танцевальных нелегальных сборищ, встречаются в новом дворе K-30 — на парковке, с кайфовым звуком, музыкой в стиле стриктли хаус и идеальным петербургским дресс-кодом: Grey&Black. Раздают стиль и вайб улиц вот с этими прекрасными ребятами: Alexey Izotov , Fake Mood, Andre P , EL (Roots United) Вход с Синопской набережной
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