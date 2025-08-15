В лучших традициях европейских душевных танцевальных нелегальных сборищ, встречаются в новом дворе K-30 — на парковке, с кайфовым звуком, музыкой в стиле стриктли хаус и идеальным петербургским дресс-кодом: Grey&Black. Раздают стиль и вайб улиц вот с этими прекрасными ребятами: Alexey Izotov , Fake Mood, Andre P , EL (Roots United) Вход с Синопской набережной