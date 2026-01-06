Зрители окажутся на сцене, а актёры в зале. Границы между жизнью и театром сотрутся с первых минут. Ты окажешься внутри вселенной Фриды Кало: живой звук, инсталляции в духе её картин и авторское меню. «Мои картины — моя музыка, и только они помогают пережить боль…» — писала Фрида. Попавшая в аварию юной девушкой, перенесшая 32 операции и закованная в корсеты, она спасалась творчеством и растворялась в снах, которые становились реальностью. В этой реальности она встретила его — Диего Риверу. Великий художник стал её крыльями. Или тем, кто раз за разом разбивал ей сердце? Ответ — уже скоро.