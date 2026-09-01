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Френдинг — знакомства для друзей

Пинский переулок, 4, зал для мероприятий «Астролоджик»

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+

Про событие

Формат встречи: быстрые знакомства, только для друзей и без романтики. За один вечер ты успеешь познакомиться с разными людьми и найти тех, с кем захочется продолжить общение. А чтобы не ломать голову, с чего начать разговор, подготовили карточки с вопросами от психологов. Поговоришь про: — увлечения и то, чем сейчас живёшь — качества, которые ценишь в себе и других — любимые воспоминания — странные, смешные и неожиданные факты о себе — и ещё много всего, чего обычно не успеваешь спросить при случайном знакомстве Кому подойдет такой формат? Всем, кто хочет расширить свой круг общения, познакомиться с новыми людьми и найти новых друзей. Есть ли ограничения по возрасту? Встреча ориентирована на группу 20–35 лет Можно прийти одному или с другом, а уйти уже с несколькими новыми контактами.

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