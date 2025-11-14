French Immersive
наб. Обводного канала, 74Ц
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Завершение:
800₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Фестивали
Про событие
Французские аудиовизуальные произведения «French Immersive» в формате купольных проекций, которая призвана продемонстрировать разнообразие и богатство французской иммерсивной сцены. Работы французских художников, подобранные ассоциацией «36 Degres» и Жереми Ури, увлекут зрителей богатым разнообразием стилей и художественных концепций, а также настоящей синергией музыки и визуальных эффектов. «Цифровая осень» — ежегодный региональный фестиваль иммерсивных работ французских художников, организованный Французским институтом в России совместно со студией Less Media Group.
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