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French Immersive

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

Французские аудиовизуальные произведения «French Immersive» в формате купольных проекций, которая призвана продемонстрировать разнообразие и богатство французской иммерсивной сцены. Работы французских художников, подобранные ассоциацией «36 Degres» и Жереми Ури, увлекут зрителей богатым разнообразием стилей и художественных концепций, а также настоящей синергией музыки и визуальных эффектов. «Цифровая осень» — ежегодный региональный фестиваль иммерсивных работ французских художников, организованный Французским институтом в России совместно со студией Less Media Group.

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