Французские аудиовизуальные произведения «French Immersive» в формате купольных проекций, которая призвана продемонстрировать разнообразие и богатство французской иммерсивной сцены. Работы французских художников, подобранные ассоциацией «36 Degres» и Жереми Ури, увлекут зрителей богатым разнообразием стилей и художественных концепций, а также настоящей синергией музыки и визуальных эффектов. «Цифровая осень» — ежегодный региональный фестиваль иммерсивных работ французских художников, организованный Французским институтом в России совместно со студией Less Media Group.