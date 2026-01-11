Франкенштейн (1931)
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 580₽ до 700₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Ужасное чудовище, слепленное из мёртвых тел, обретает жизнь и пытается спастись от озлобленной толпы. ?О фильме: Доктор Франкенштейн решил сыграть в азартную игру с жизнью и смертью, создав жуткое чудовище из частей тела, позаимствованных у мертвецов.?
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