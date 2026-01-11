Ужасное чудовище, слепленное из мёртвых тел, обретает жизнь и пытается спастись от озлобленной толпы. ?О фильме: Доктор Франкенштейн решил сыграть в азартную игру с жизнью и смертью, создав жуткое чудовище из частей тела, позаимствованных у мертвецов.?