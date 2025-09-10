Выставка из собрания МИСП открывается в адаптированных под музейное пространство парадных залах второго этажа здания - бывшего особняка купца Ивана Алафузова. Контент выставки не имеет четкой хронологической характеристики. Экспозиция составлена из более 100 (из имеющихся 12 000 ед. хранения) произведений живописи, скульптуры, объектов, предметов декоративно-прикладного искусства – старых и новых музейных поступлений, которые как отдельные фрагменты эпох свидетельствуют о разнообразии коллекции и ее художественной значимости для культурной географии города. Авторы представленных работ принадлежат разным художественным поколениям, их творчество демонстрирует разные стилевые практики и поиски образных решений. Тем выразительней и наглядней выглядит экспозиционный диалог искусств, очевидней выявляется богатство собрания в обнаружении тенденций культур и эстетики разных эпох. Завен Аршакуни (1932–2012) и Игорь Петров (род. 1951) видовыми изображениями знаковых для Санкт-Петербурга достопримечательностей (Летний сад, 1987 и Львиный мост, 2014) открывают выставку и задают эмоциональной тон всей экспозиции. Живописные работы Виктора Тетерина (1922–1991), Юрия Пенушкина (1935–2021), Юрия Павлова (1935–2015), Николая Кошелькова (1934–1995) – блестящей плеяды мастеров второй половины ХХ века, вошедших в анналы истории отечественного искусства, соседствуют с работами Петра Конникова (1955–2017), Вячеслава Михайлова (род. 1945), Владимира Загорова (род. 1951), Любови Костенко (род. 1947), Анатолия Басина (род. 1936), Геннадия Устюгова (род. 1937) и других авторов, представителей официальной и неофициальной культур, ярко заявивших о себе в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Выставленные вместе, эти произведения открывают зрителю панорамную картину развития искусства нашего города в ХХ столетии, в масштабном охвате которого позиции противоборствующих сторон становятся неразличимы, а смена стилей и образных подходов воспринимается как эволюция художественного процесса. Время работы: пн: выходной вт, ср, пт, сб, вск: 12:00 — 20:00 чт: 12:00 — 20:00