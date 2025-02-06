Проект, исследующий феномен влияния фотографии на живопись. Работы выполнены в классической технике маслом по холсту, однако тонкость письма в направлении гиперреализма создаёт иллюзию фото-коллажа. Работы Евгении Ермолаевой и Виктории Семеновой являются примером академической живописи, обычно ассоциируемой со строгими канонами. Художницы добавляют к классической традиции работу с семейными архивами и личными воспоминаниями. Авторы смотрят на самих себя, маленьких, чтобы пережить заново те самые наивные детские эмоции, оставшиеся в прошлом. Реальные события, отсылающие зрителя к общим местам человеческого опыта, переплетаются с художественным допущением, сказочной фантасмагорией. В результате работы отражают условность памяти, фрагменты воспоминаний. Режим работы: вт-сб, 11:00–20:00