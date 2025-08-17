Это не просто фотосессия, где ты получишь стильные снимки. Это проект, где ты сможешь раскрепоститься, почувствовать себя по-новому — смело, игриво, нежно, дерзко. Проявить себя такой энергией, какой ты на самом деле являешься — без зажимов, стеснения, неуверенности. Фототрансформация будет проходить с психологом Масленниковой Юлией. Данное событие подходит как для женщин, так и для мужчин. Фототрансформация будет состоять из 5 этапов: 1. Работа с психологом в мини-группах по три человека. Тебя ждёт индивидуальный подход в работе с твоим телом, техники из актерского мастерства, работа со стыдом и небольшие дыхательные практики. Всё это поможет тебе настроится на съёмочный процесс и по настоящему получить удовольствие от фотосессии. 2. Работа со стилистом и визажистом. В стоимость уже включена укладка и нюдовый макияж. 3. Фотосессия в трёх образах, которые ты подготовишь накануне самостоятельно. Это могут быть абсолютно любые образы от повседневных до праздничных нарядов. 4. Работа со стилистом — от 2-ух до 4-ёх образов от стилистов с использованием костюмов, нарядов, обуви и аксессуаров фотостудии. Поверь, это очень интригующий опыт. Примерить на себя то, что, возможно, ты никогда специально не купил бы в свой гардероб. Фотосессия будет в каждом новом образе. 5. Чашка кофе или чая за просмотром самых удачных кадров! Что ты унесёшь с собой: — 20 портретных снимков на флешке (флешку можно взять с собой или же приобрести в фотостудии). Снимки подойдут для социальных сетей, анкеты на сайте знакомств, резюме. Может быть ты захочешь распечатать новые кадры и повесить у себя дома на стене, как напоминание о том, какой же ты классный! — Техники саморегуляции и уверенности, которые пригодятся тебе на свидании, собеседовании, публичном выступлении, в новых местах. — Новое состояние — уверенное, живое, игривое — Массу впечатлений Дополнительно можно приобрести все снимки из фотосессии, сделать более яркий макияж или более сложную укладку. Место проведения: м. Звенигородская