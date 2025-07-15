Масштабная выставка продемонстрирует почти два столетия развития фотографии. В экспозиции будет представлено 600 произведений 178 авторов, в том числе Луи Дагера, Вильяма Каррика, Карла Буллы, Александра Родченко, Эля Лисицкого, Бориса Смелова, Бориса Орлова, Сергея Борисова, Влада Мамышева-Монро. Все работы являются авторскими отпечатками, часть из которых будет показана впервые. Проект демонстрирует почти два столетия развития фотографии, эволюции ее визуального языка и технических приемов. Задача выставки — показать фотографию как самостоятельное искусство со своими законами, логикой развития и эстетикой. От первых дагеротипов 1840-х годов до нейросетевых генераций 2020-х годов — фотография формировала визуальную культуру общества, влияя на другие виды искусства и способы восприятия реальности. Экспозиция выстроена как маршрут через ключевые стадии развития фотографического искусства. Выставка начинается с появления самого медиума — дагеротипов конца 1830-х годов. Особое внимание в экспозиции уделено тройному авторскому дагеротипу, подаренному Луи Дагером императору Николаю I в 1839 году — работа предоставлена Российской академией художеств. Эта работа ознаменовала начало эры фотографии. В числе ранних авторов также представлены Пьер-Амбруаз Ришбур, Вильям Каррик, Карл Бергамаско. К концу XIX века появляется пикториализм — направление, в котором фотография стремится говорить языком живописи, разрабатывает свои художественные средства выразительности. В этом разделе зрители увидят работы Андрея Карелина, Алексея Мазурина, Сергея Лобовикова, Александра Гринберга, Николая Свищова-Паолы. Со становлением советской фотографии в период 1920–1930-х годов, появляется советский фотоавангард, а затем на смену ему приходит соцреализм (Александр Родченко, Эль Лисицкий, Борис Игнатович, Аркадий Шайхет, Георгий Петрусов). Особый акцент экспозиции — на визуальных практиках XXI века, включающих цифровой монтаж и нейросетевые изображения: Константин Худяков, AES+F, Ольга Мичи, арт-группа ГрОМ исследуют границы медиума, где фотография становится средством переосмысления и генерации образов. Время работы: понедельник, вторник, четверг — воскресенье с 11:00 до 20:00, в среду с 11:00 до 21:00.