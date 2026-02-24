Выставка, посвящённая истории цветной съёмки. Экспозиция сочетает академический подход с современными решениями: здесь представлены реконструкции работ Прокудина-Горского, образцы пленки (Свема, Kodachrome) и интерактивные материалы. Путь от раскрашенных вручную снимков XIX века до инсталляции Анастасии Тайлаковой и цифровых экспериментов позволяет увидеть эволюцию цвета и изменения самого искусства в зависимости от контекста эпохи. Выставка препарирует фотографию, раскладывая её магию по частям, и дает повод для размышления о технике и времени. Посещение выставки проходит по сеансам и билетам на экспозицию.