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Фотография. Изобретая цвет

РОСФОТО
Большая Морская, 35

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 400₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая истории цветной съёмки. Экспозиция сочетает академический подход с современными решениями: здесь представлены реконструкции работ Прокудина-Горского, образцы пленки (Свема, Kodachrome) и интерактивные материалы. Путь от раскрашенных вручную снимков XIX века до инсталляции Анастасии Тайлаковой и цифровых экспериментов позволяет увидеть эволюцию цвета и изменения самого искусства в зависимости от контекста эпохи. Выставка препарирует фотографию, раскладывая её магию по частям, и дает повод для размышления о технике и времени. Посещение выставки проходит по сеансам и билетам на экспозицию.

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