Вечер, когда каждый желающий сможет на 15–20 минут заглянуть в мини-даркрум и создать свою первую фотограмму. Не нужно уметь фотографировать или иметь при себе камеру. Ты сам соберёшь изображение из предметов и света, а затем проявишь его под руководством команды РУЖ. А через несколько минут унесёшь с собой собственный уникальный отпечаток. Музыка, напитки, люди и немного магии аналоговой печати. Внимание: создание одной фотограммы займёт от 15 до 20 минут, в зависимости от количества работ можно записаться на один или несколько слотов. Один слот стоит 700р. с человека, каждый последующий — 600р.