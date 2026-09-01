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Фотлаборатория в баре: мастер-класс по фотограммам

Осси
улица Некрасова, 39

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Вечер, когда каждый желающий сможет на 15–20 минут заглянуть в мини-даркрум и создать свою первую фотограмму. Не нужно уметь фотографировать или иметь при себе камеру. Ты сам соберёшь изображение из предметов и света, а затем проявишь его под руководством команды РУЖ. А через несколько минут унесёшь с собой собственный уникальный отпечаток. Музыка, напитки, люди и немного магии аналоговой печати. Внимание: создание одной фотограммы займёт от 15 до 20 минут, в зависимости от количества работ можно записаться на один или несколько слотов. Один слот стоит 700р. с человека, каждый последующий — 600р.

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