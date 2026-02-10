Совместный ивент К-30 и лейбла FAM на стыке форм и форматов. Три в одном: размашистая вечеринка, презентация свежей компиляции и вечерний открытый разговор. По пунктам: Нижний стейдж отдают в руки трио Забелин, Раумтестер, Примитив — всю ночь, по очереди, а возможно даже и вместе. Весь круговорот техно и путешествие по его поджанрам. Т-Лаб: презентация релиза Listening Forms от FAM, который увидит свет именно в эту дату. От спокойных форм в начале ночи, до клубных в прайм-тайм. Специальный гость: уральский продюсер — Shine Grooves. Событие откроет открытый разговор на тему места экспериментальной музыки в реалиях клубной культуры в партнерстве с платформой Music Camp .