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К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Совместный ивент К-30 и лейбла FAM на стыке форм и форматов. Три в одном: размашистая вечеринка, презентация свежей компиляции и вечерний открытый разговор. По пунктам: Нижний стейдж отдают в руки трио Забелин, Раумтестер, Примитив — всю ночь, по очереди, а возможно даже и вместе. Весь круговорот техно и путешествие по его поджанрам. Т-Лаб: презентация релиза Listening Forms от FAM, который увидит свет именно в эту дату. От спокойных форм в начале ночи, до клубных в прайм-тайм. Специальный гость: уральский продюсер — Shine Grooves. Событие откроет открытый разговор на тему места экспериментальной музыки в реалиях клубной культуры в партнерстве с платформой Music Camp .

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