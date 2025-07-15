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Форма текста

Шкаф
улица Маршала Тухачевского, 31Б

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка стала итогом одноименной междисциплинарной резиденции, которая с февраля по май 2025 года проходила в Библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ». Резиденция была направлена на взаимодействие художников в широком смысле слова и писателей, авторов, которые работают со всеми видами текста. Участники работали в творческих парах, исследуя разнообразные формы существования и интерпретации текста. В результате на двух этажах пространства зрителю будут представлены коллажи, графика, био-арт, иммерсивные, аудио и кино инсталляции, которые сложатся в тематические главы единой экспозиции. Заявки на участие подали 130 человек из 24 городов. В итоговой выставке свои работы представят 13 участников: междисциплинарные художники, сценарист, писатель, специалист по визуальной драматургии, учитель, антрополог, иллюстратор, фотограф, кинорежиссер, коллажист, танцхудожник и другие. Зрители увидят серии работ, созданных по мотивам рассказов, пьес, дневников и писем: коллажи, графику, био-арт, иммерсивные, аудио и кино инсталляции, которые сложатся в тематические главы единого содержания «Формы теста». В числе названий серий: «Сон Психеи», «Предчувствие текста», «Люди пьют чай», «Целую твои пальцы» и другие. Кураторы проекта пригласят всех «прочитать» выставку в рамках обзорного тура на открытии. Кураторы: Михаил Зеленский ? режиссёр, куратор выставочных и междисциплинарных проектов. Екатерина Кулакова ? драматург, писательница, куратор театральных и выставочных проектов, автор образовательных проектов в сфере креативного письма.

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