Совершенно новый живой формат — открытая комедийная репетицию для тех, кто всегда хотел увидеть, как создаётся комедия. В программе стендап, песни, миниатюры, импровизации. Возможность стать участником действа. А выступать для тебя будут парни, которые пошумели в «токсиках», проектах vk, stand-up club #1 Без глянца, с живыми людьми на сцене. Состав: Алексей Полубояров, Арсений Алексеев, Иван Колесников