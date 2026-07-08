Возраст 18+
Стендап
Про событие
Совершенно новый живой формат — открытая комедийная репетицию для тех, кто всегда хотел увидеть, как создаётся комедия. В программе стендап, песни, миниатюры, импровизации. Возможность стать участником действа. А выступать для тебя будут парни, которые пошумели в «токсиках», проектах vk, stand-up club #1 Без глянца, с живыми людьми на сцене. Состав: Алексей Полубояров, Арсений Алексеев, Иван Колесников
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