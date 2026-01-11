Себастиан Стэн и Ренате Реинсве в драме о столкновении двух культур. Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2026. В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи. Мировая премьера «Фьорда» состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2026 года. Это первый англоязычный фильм Кристиана Мунждиу и его вторая «Золотая пальмовая ветвь» (первая — за фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня» 2007 года). Мунджиу стал одним из десяти режиссеров в истории Каннского кинофестиваля, дважды удостоенных главной награды.