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Flynotes, Shamayna, Ciolkowska

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

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Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Открыть тайную вечерю под силу лишь избранным. Зов звучит не для всех — лишь тот, кто слышит без ушей, найдёт путь. Звёзды — часы, дым — завеса, звук — проводник между мирами. Будь внимателен: не всё скрытое спит. Ананасовый экспресс объединенной коалиции Flynotes и Shamayna стартует в тур с презентацией альбома Flynotes. Психоделическую поддержку окажут косморокеры Ciolkowska. Кивающие головы, дымные риффы, пронзительные соло, грув и кач. Не заплачь!

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