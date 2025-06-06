Открыть тайную вечерю под силу лишь избранным. Зов звучит не для всех — лишь тот, кто слышит без ушей, найдёт путь. Звёзды — часы, дым — завеса, звук — проводник между мирами. Будь внимателен: не всё скрытое спит. Ананасовый экспресс объединенной коалиции Flynotes и Shamayna стартует в тур с презентацией альбома Flynotes. Психоделическую поддержку окажут косморокеры Ciolkowska. Кивающие головы, дымные риффы, пронзительные соло, грув и кач. Не заплачь!