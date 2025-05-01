Небольшое уютное мероприятие c возможностью познакомиться, обменяться идеями и пообщаться в комфортной обстановке. Бар «Ритмы» встречает весну в компании друзей и подруг. Line-up: The villars Odddi Nashnocap b2b jeeby Yung danny Kenis b2b mishavizhn Oulord Moonome