Ленобласть. Закат. Твои новые подруги. И тело, которое говорит тебе «спасибо». В программе: сбалансированное питание, мягкие тренировки, уход за кожей и отличное настроение. Никаких скучных отелей. Только эстетика, драйв и тотальный душевное успокоение.