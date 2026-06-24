Фитнес тур в Ленобласть
Ленобласть, точное место уточняй у организатора
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10000₽
Возраст 18+
Про событие
Ленобласть. Закат. Твои новые подруги. И тело, которое говорит тебе «спасибо». В программе: сбалансированное питание, мягкие тренировки, уход за кожей и отличное настроение. Никаких скучных отелей. Только эстетика, драйв и тотальный душевное успокоение.
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