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Фитнес тур в Ленобласть

Ленобласть, точное место уточняй у организатора

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10000₽
Возраст 18+

Про событие

Ленобласть. Закат. Твои новые подруги. И тело, которое говорит тебе «спасибо». В программе: сбалансированное питание, мягкие тренировки, уход за кожей и отличное настроение. Никаких скучных отелей. Только эстетика, драйв и тотальный душевное успокоение.

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