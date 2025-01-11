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Finsky Birthday

Бар LetoRoom, Лиговский проспект дом 50 корп.17

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В субботу в уютном баре LetoRoom 36-ой день рождения отмечает Олег Finsky! Поздравят: CASH2HASH / SMOKY D / VANYA DEE / SLAVADILLA POISON / DJ 007 / C.A.2K / MISTWIST / PR-ICE / #PRTYHARD / TRASH TALK / BRAIN WAVE / DJ 606 / TESLA / TCP / WELLVALLY / MANTRA DRUMZ / GINGERBREAD / ASPEKT / LUGER

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