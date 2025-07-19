Финский залив Хаус пати 2
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночная тусовка на уютной террасе Ритмов и Летнего Кафе «Финский Залив». В лайнапе резиденты и приглашённые гости: Ksky / Bagus / Amplituda / Chanson E / EIDOFEY / FABRIZ FC/DC/ Вход бесплатный с репостом афиши из запретграма клуба «Ритмы».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи