Ночная тусовка на уютной террасе Ритмов и Летнего Кафе «Финский Залив». В лайнапе резиденты и приглашённые гости: Ksky / Bagus / Amplituda / Chanson E / EIDOFEY / FABRIZ FC/DC/ Вход бесплатный с репостом афиши из запретграма клуба «Ритмы».