Финальный StandUp-концерт «Лето 2025»
Лиговский просп., 289Б
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Суббота - финальный летний стендап концерт в Route 148 Опытные комики представят тебе свои лучшие шутки. Участники Ютуб и ВК-проектов, резиденты StandupFederation, победители Питерских юмористических соревнований и всё это в легендарном байкерском клубе с ютной атмосферой и крутой историей.
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