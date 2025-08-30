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Финальный StandUp-концерт «Лето 2025»

Роут 148
Лиговский просп., 289Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Суббота - финальный летний стендап концерт в Route 148 Опытные комики представят тебе свои лучшие шутки. Участники Ютуб и ВК-проектов, резиденты StandupFederation, победители Питерских юмористических соревнований и всё это в легендарном байкерском клубе с ютной атмосферой и крутой историей.

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