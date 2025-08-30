Суббота - финальный летний стендап концерт в Route 148 Опытные комики представят тебе свои лучшие шутки. Участники Ютуб и ВК-проектов, резиденты StandupFederation, победители Питерских юмористических соревнований и всё это в легендарном байкерском клубе с ютной атмосферой и крутой историей.