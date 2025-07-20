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Финальный концерт фестиваля «Квартал писателей»

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Завершение фестиваля-прогулки «Квартал писателей» отметят большим вечерним концертом! Тебя ждёт: — акустическое выступление группы UGLI — Гамлет Мовсисян (акустика, гитара) — Маша Дризик — Dietlove с джазом на виниле — Поэтические чтения от актёров , поэтов, музыкантов и врачей Петербурга — Кроссбукинг между гостями фестиваля Ведущие вечера: Кристина Сасонко и Миша Колесников.

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