Философский разговорный клуб: «Смысл жизни: инструкция по сборке и право на отчаяние»
Садовая улица, 4
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Никакой поп-психологии. Никаких «проживи свою лучшую жизнь». Только живые разговоры о главном — с умом, иронией и глубиной, без упрощения и пафоса. Ты узнаешь: — Почему нормальные люди не думают о смысле жизни — и это тревожный сигнал; — Что общего у философа и отчаявшегося человека (и почему это не о слабости, а о честности); — Почему «неопределённость» — не провал, а шаг к пониманию себя; — Как потребительское общество делает нас «успешными», но пустыми; — И почему неуверенность и тревога — не враги, а ориентиры. Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ. В билет входит бокал игристого.
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