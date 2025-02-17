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Философия авангарда

Артмуза
13-я линия Васильевского острова, 70

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Художница Вера Гвильдис проводит живописное исследование философских вопросов планетарного мироощущения личности, анализирует варианты экзистенциального выбора человека, живущего в современном мире. Из этого складывается ее манера письма, суть которой? в изображении иллюзорных силуэтов, наполненных суммой? догматических абстракции? и цветовых потоков. Выставка конструирует образ современного человека руками остро чувствующего художника из осколков человеческого сознания, насыщенного калейдоскопом обрывочных впечатлении? и кукольных страстей? телевизионных шоу. Поток неограниченной? трансформации буквально пронзает с полотен своими кубофутуристическими ритмами.

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