Художница Вера Гвильдис проводит живописное исследование философских вопросов планетарного мироощущения личности, анализирует варианты экзистенциального выбора человека, живущего в современном мире. Из этого складывается ее манера письма, суть которой? в изображении иллюзорных силуэтов, наполненных суммой? догматических абстракции? и цветовых потоков. Выставка конструирует образ современного человека руками остро чувствующего художника из осколков человеческого сознания, насыщенного калейдоскопом обрывочных впечатлении? и кукольных страстей? телевизионных шоу. Поток неограниченной? трансформации буквально пронзает с полотен своими кубофутуристическими ритмами.