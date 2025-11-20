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Фейковая правда

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Фиджитал-галерея «Охра» совместно с экосистемой «Артократия» представляют проект «Фейковая правда», который посвящён способности цифровых технологий смешивать правду и вымысел. Если ещё недавно фотография или видео воспринимались как достоверный документ, то сегодня граница между реальностью и её симуляцией почти стерта. Какое общество рождается там, где «правда» и её симуляция становятся взаимозаменяемыми? Каким может быть искусство в эпоху лжи и пост-правды? Что именно мы принимаем под этим красивым, но тревожным словом? Выставка исследует природу цифровых технологий — их способность бесконечно редактировать изображение, менять угол зрения и предлагать разные версии реальности. Здесь ты встретишься не только с картинкой, но и с вопросом: на что ты готов опираться, когда всё может быть подделкой? Расписание смотри на сайте

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