Фиджитал-галерея «Охра» совместно с экосистемой «Артократия» представляют проект «Фейковая правда», который посвящён способности цифровых технологий смешивать правду и вымысел. Если ещё недавно фотография или видео воспринимались как достоверный документ, то сегодня граница между реальностью и её симуляцией почти стерта. Какое общество рождается там, где «правда» и её симуляция становятся взаимозаменяемыми? Каким может быть искусство в эпоху лжи и пост-правды? Что именно мы принимаем под этим красивым, но тревожным словом? Выставка исследует природу цифровых технологий — их способность бесконечно редактировать изображение, менять угол зрения и предлагать разные версии реальности. Здесь ты встретишься не только с картинкой, но и с вопросом: на что ты готов опираться, когда всё может быть подделкой? Расписание смотри на сайте