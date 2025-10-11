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Фестиваль включенных лампочек

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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от 0₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

В «Йом-йом» уверены, что каждый ребёнок в этом мире — как лампочка в большой гирлянде. Когда они включены, то светятся ярко и празднично. Но какой может быть праздник, если не все лампочки горят? На благотворительном концерте — «Фестивале включенных лампочек» выступят резиденты Ритмов, Кружка, лейбла Dobro, подростковая группа «Music Station» и многие другие музыкальные гости. С 15:00 до 21:00 соберутся вместе, чтобы хорошенько потанцевать, послушать лекции, посетить мастер-классы для взрослых и детей, посмотреть театральный сюрприз от подростков. Программа дня: 15:00 — открытие, директор и команда. Краткая история «Йом-йом» 15:30 — выступление Инклюзивного театра под руководством Даши Буряковой 16:00 — мастер-класс по жонглированию от Полины Каманиной 16:30 — выступление подросткового проекта «Наставник» (рук. Даша Бурякова) 17:00 — интерактив от режиссёра семейных театров «Бекар» Виктора Кириленко Ритмы х ЙомЙом в Лобби 16:00 — Aver (Друг) 17:00 — Kortez 18:00 — Iner & Oiuna (Добро) 19:00 — Tema Dobrota (Кружок) 20:00 — The Villars (Flip Flap) Вход бесплатный, но ты можешь приобрести билет поддержки по ссылке. Вырученные средства пойдут на оплату аренды центра и работы тьюторов, для того чтобы дети с ограниченными возможностями могли участвовать в занятиях вместе со всеми. Твоя помощь подарит шанс детям и родителям остаться в месте любви, заботы и принятия.

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