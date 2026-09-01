Живая гастрономическая экосистема, где рыба и морепродукты становятся основой для создания авторских ресторанных концепций, вкусовых сочетаний и форматов отдыха. — 12 авторских концепций рыбных ресторанов страны с индивидуальным подходом к меню, подаче и гастрономическому шоу; — бары с пивом, вином и крепким алкоголем для идеального фудпейринга с рыбой и морепродуктами на фестивале, подобранными профессиональными сомелье; — гастрономические шоу-приготовления, работа поваров на открытой кухне и акцент на визуальную подачу; — яркая музыкальная программа с живой музыкой, кавер-группами и уличные артистами, создающими атмосферу городского праздника. Программа: Шоу-дегустации: Разделка больших тунцов и рецепт их уникального приготовления в авторском исполнении; Легендарная камчатская уха из чавычи, морепродуктов и оригинальных добавок в огромном 1200 литровом котле. Чемпионат «Рыба на гриле» — соревнования шефов: 19 сентября — речная и морская рыба. Судак на гриле — сочный и ароматный. Тако из хека — в духе Латинской Америки. 20 сентября — морепродукты на гриле. Паэлья — яркая и морская. Крабовый бургер — нежный и хрустящий. 24 команды профессионалов и судейство от шефов трендовых ресторанов. Уникальные рецепты и огненная подача, которые раскроют рыбу по-новому. Мастер-классы для любителей: 12 мастер-классов Академии Русская рыба. 50 мастер-классов на стендах компаний. Мастер-классы проводят известные шеф-повара и педагоги кулинарных школ Москвы и Санкт-Петербурга. Мастер-классы для профессионалов: 24 мастер-класса на 2 площадках. Авторские рецепты от звёздных шефов, традиции разных стран, рыбные блюда в премиум-сегменте, креативная морская кухня, ферментация, локальная продукция, ультразвуковая заморозка и многое другое. Круглые столы: Цикл круглых столов и откровенных разговоров первых лиц рыбодобывающих компаний и ведущих рестораторов и шеф-поваров России по рыбной теме. Какая рыба и какие морепродукты нужны рынку, как их подготовить и фасовать, как сформировать сообщество и стимулировать потребление новинок? Выставка рыбной продукции, оборудования и инвентаря. Более 20 ведущих рыбодобывающих компаний.