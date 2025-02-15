Место найдётся всем: если ты хочешь побыть один, или с кем-то среди своих, или просто среди разных. Тебя ждут с любимыми, друзьями, собаками, детьми и, конечно, в одиночестве. В программе: – мастер-классы и подарки своими руками – лекции и дискуссии – кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности – бокс для вещей бывших от «Спасибо!» – бережный дружеский дейтинг – знакомства от PurPur – угощения от «Простых вещей» – фотоателье портрета любви к себе – инди-рок концерт.