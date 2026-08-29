Большой фестиваль в последние выходные лета. Про любовь, про людей, с которыми встречаемся и кайфуем, про танцы, про музыку, которая объединяет сердца, про творчество и свободу. Праздник лета, праздник осени, праздник красоты, праздник тела и движения. Дикому Диско 10 лет, а фестивалю уже 7 — и это что-то да значит. Например, что мы любим то, что делаем и оно получается хорошо. Например, что каждый год присоединяются новые люди, а тому, кто однажды посетил эту Ночь, уже не позабыть её. Ну и ещё много чего. Что точно будет: две сцены. А это значит много-много разного, и рок, и эмбиент, и немножечко техно. Ну и как всегда: красота театрального бала, много творчества, крышесносные костюмы, атмосфера лучшей Дискотеки страны.