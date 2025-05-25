Масштабное событие, посвящённое изменениям в музыкальной индустрии за последние 25 лет. Проект объединит артистов, слушателей и всех, кто хочет разобраться, как цифровая революция изменила звучание целого поколения. Программа фестиваля: - мастер-классы от представителей музыкальной индустрии о создании, продвижении и восприятии музыки в условиях цифровой эпохи; - лекции о влиянии технологий, культуре андерграунда и динамике музыкального сообщества; - арт-пространство с фотографиями и плакатами, выставка с реконструкцией знаковых видеоклипов через миниатюрные кукольные постановки и многое другое. В течение дня на сцене фестиваля можно будет услышать Клюкву, Roxxy и других представителей современной независимой сцены, чьи выступления станут живым дополнением к образовательной и выставочной программе. А в качестве спикеров будут настоящие мастера своего дела — от стилиста Neverlove и фотографа Кишлака до саундпродюсера Кизару и оператора, чьи клипы вы точно видели. Фестиваль 25/4 станет пространством для тех, кто хочет не просто услышать музыку, но и понять процессы, которые её формируют.