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Фестиваль «Ласточка»

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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Завершение:

от 2666₽ до 4999₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Клуб «Ласточка» отмечает своё шестилетие большим фестивалем, который вновь соберёт вместе ярких представителей российской независимой сцены. Концерты одновременно развернутся на трёх площадках — в большом, малом зале и на крыше клуба на протяжении двух дней музыка не будет останавливаться ни на минуту. День 1 Штыкнож • Invertor • Сказы • Шифер • Береста • Огниво • Pechora • Птицы пОд водоЙ • Имплант • xhazed • Колокол День 2 Психея • obraza net • Vоlan • Фламандская Школа • Тренер чемпион • Perforated Cerebral Party • (the)Dead Elvis • Igor Starshinov • Враги • Егор Попс • 100 Собак • абизьяна чичи • Времири • Sasha Yakovlev Фестиваль объединяет артистов, близких по духу, людей, для которых музыка остаётся территорией свободы, эксперимента и искреннего творческого поиска. Помимо насыщенной концертной программы гостей ждут маркет авторского мерча, встречи с артистами, световые и видеошоу и эксклюзивные оформления пространств клуба.

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