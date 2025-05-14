Вокальная музыка разных культур и эпох, неожиданные коллаборации и живое звучание. Выступления необычных ансамблей, редкое прочтение традиционной музыки, и, что особенно ценно — возможность самому попеть, поиграть и стать частью музыкального круга. Произошли резкие флешбеки из музыкальной школы? Это не просто концерт, а день вдохновения и настоящего музыкального общения. Кто выступает: — Хор фрегата «Штандарт» Уникальный коллектив с историей: хор вырос на борту настоящего учебного парусника! Участники — люди моря, парусов и шанти. Их исполнение морских песен — это буря эмоций, ветер в лицо и звук парусного века. — Музыкальный проект «Высоко» Проект скрипачки и композитора Натальи Высоких. Неклассический квартет, где вокал, две скрипки и рояль создают атмосферу между академическим залом и клубным джаз-фолк-сейшном. — Андрей Горбунов (ханг) Музыкант и основатель проекта «Ритм Pro», школы body percussion. На этот раз — новая сольная программа. Волшебный ханг, вибрации, медитативное погружение. — Ансамбль «Голоса Мира» Вокальный ансамбль, исследующий и переосмысляющий традиционную музыку народов мира. В этом году — премьера новой программы: «Скандинавия и Русский Север (Карелия)». Ожидается тонкая работа с голосом, фактурой и атмосферой. Будет музыка. Будет импровизация. Будет пространство для вдохновения. Бери с собой открытость, интерес и, если хочется — инструмент.