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Фестиваль ко Дню рождения Анны Павловой

Arts Square Gallery
Итальянская, дом 5

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Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Фестивали

Про событие

В Arts Square Gallery пройдёт Второй Фестиваль, приуроченный ко Дню рождения Анны Павловой – 12 февраля. Цель культурного проекта – продлить память об одной из величайших балерин и представить мир балета для широкого зрителя. Фестиваль включает: выставки классического и современного искусства, музыкальную программу, перформансы, образовательные лекции и другие просветительские мероприятия. К участию приглашены выдающиеся художники, именитые лекторы, искусные музыканты и талантливые актёры. В рамках проекта будут представлены произведения искусства, связанные с миром балета: живопись, фотография, реквизиты и костюмы. Анна Павлова – русская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра в 1906-1913 гг. В доме на Итальянской ул.5, где располагается Arts Square Gallery, солистка императорской балетной труппы жила в 1909-1910 гг. Сегодня на втором этаже галереи находится интерактивное арт-пространство «Зеркальная комната Анны Павловой». Приглашают каждого влюбленного в танец и искусство отправиться в волшебное путешествие по истории русского балета и открыть для себя великое наследие. Программа: https://artssquaregallery.ru/ap_fest_2025 Стоимость билетов: 400 - входной и 200 льготный. На лекции, концерты билет приобретай отдельно (1500-2600р.) Ежедневно с 12:00 - 21:00

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