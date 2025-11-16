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Фестиваль «Городские джунгли»

Пространство «В Небо», Московский проспект, 191А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Фестиваль комнатных растений пройдёт первый раз в особом формате и с супер тёплой атмосферой праздника. Тебя ждёт: - Невероятный маркет с 40 участниками; - Много экзотических растений; - Много новый впечатлений; - Своп (обмен) растений целый день; - Розыгрыши растений;

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