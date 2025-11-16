Фестиваль комнатных растений пройдёт первый раз в особом формате и с супер тёплой атмосферой праздника. Тебя ждёт: - Невероятный маркет с 40 участниками; - Много экзотических растений; - Много новый впечатлений; - Своп (обмен) растений целый день; - Розыгрыши растений;