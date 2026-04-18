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Фестиваль фэнтези (Fantasy fest)
улица Некрасова, 3-5, второй этаж
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от 650₽ до 3100₽
Возраст 16+
Игры
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Фестивали
Про событие
Фестиваль Фэнтези и средневековой истории в Петербурге. Каждый из дней наполнится фэнтезийной и средневековой музыкальной программой. Ты услышишь акустическую музыку в исполнении атмосферных бардов и менестрелей. А для самых стойких путников подготовили уютную ночную программу. Что по программе? — Музыкальные выступления: Хельга Алирин, Красно Солнце, Bee Celtic, Папу прячет монстр, Студия звуковых практик Альгамбра, Школа ханга, Трэлл Бэнд, Лиса в тумане, Вадосий Ключевой и Руце. — Фанатские и средневековые стенды: Кость в щите, Dragon Age, Красный Грифон, Ржавый Легион, Чёрный ворон, Альянс, Скрипторий Юлианоса, Черный Ручей. — Антуражная ярмарка: Совень Ёрм, CelezArt, MorKorney, Ormakona, Мастерская «Связь Времён», Мастерская Свенельда, WOODS & BLADES, Красно Солнце, ILO, Rote Flugel, Песни Серебряных Струн. — Мастер-классы по средневековым танцам и танцам с мечами; — Лекции от знатоков своего дела; — Конкурс костюма; — Зона ДнД; — Единый фестивальный квест с возможностью поменять свою активность на подарки; — Настольные игры от Just Play; — Ведьмачья таверна «Белый Волк»; — Приглашенный специальный гость КИБЕРСЛАВ Ночная программа (22:30-4:00) 18+ — Электронная фэнтези-музыка от Nymfea; — Танцы с диджеем Ривкин; — Просмотр «Властелина колец»; — Тематические настольные игры. И многое другое! Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/fantasy_fest_spb https://t.me/fantasyfestspb — 18 апреля (сб) с 12:00 до 22:00 Ночная программа 22:30-4:00 — 19 апреля (вс) с 12:00 до 22:00
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