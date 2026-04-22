В Планетарии 1 состоится открытие фестиваля Terminal Design Future Fest (Фестиваль будущего Терминал дизайн) — проекта о будущем визуальных коммуникаций на стыке дизайна, технологий и искусства. Это событие объединяет дизайн-студии, студентов и преподавателей на одной площадке, чтобы обсудить и показать, каким мы видим будущее визуальной среды. Открытие фестиваля обещает быть масштабным и по-настоящему впечатляющим. В программе показ авторских видео-инсталляций дизайнеров и медиа-художников на тему будущего, технологий и искусства. Пространство планетария превратится в иммерсивную аудиовизуальную среду, где визуальные образы и звук соединяются под куполом в единый опыт. Открытие станет отправной точкой всей программы фестиваля и возможностью первыми увидеть ключевые работы участников.