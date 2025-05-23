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Feel Better

Arts Square Gallery
Итальянская, дом 5

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Завершение:

от 350₽ до 600₽
Возраст 14+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка работ Оскара Ренкеля. Выставка посвящена личной истории автора – его пути, поиску смыслов, борьбе за собственное «я» и полному разрушению ложного эго. Все это становится возможным для героя только благодаря искусству. И, отчасти, Петербургу. «Преодолевая кризис смыслов, я ломал себя, чтобы построить нового, счастливого, здорового человека. Трудности жизненного пути я переработал в искусство. Арт стал терапией, подарил точку опоры в сложный период. Выражение боли стало окном в мое истинное проявление – artist. Под влиянием Петербурга я разрушался и создавал себя заново», – Оскар Ренкель о предстоящей выставке. Feel Better – это символ вдохновляющего опыта, выздоровления человека, сообщение о том, что искусство выводит из отчаянного состояния и дарит понимание, для чего был даны это трудности. Оскар Ренкель – основатель и креативный директор ювелирного бренда Hands Remember, художник и ментор. Часы работы галереи: ежедневно c 12:00 до 22:00. Билет можно приобрести при входе.

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